Por O Dia

Publicado 03/05/2021 11:34

Rio - Leniel Borel, pai do menino Henry, morto no dia oito de março , divulgou em seu instagram uma mensagem de carinho ao filho que completaria cinco anos de idade nesta segunda (3). Na postagem, o menino aparece fantasiado do personagem Mário, clássico personagem dos videogames, com um braço levantado para o alto e diante de uma mesa decorada com doces, bolo e salgados. O pai relembrou: “Emocionante era ver sua alegria ao abrir os presentes”. (Confira a homenagem na íntegra ao final do texto)"Henry, hoje seria seu aniversário de 5 aninhos", disse o pai relembrando o aniversário do menino, e seguiu com a homenagem: "Mais uma festa para comemorarmos juntos, sempre do jeitinho que você queria, com todos os personagens, brincadeiras, bolos e brigadeiros que você gostava” e finalizou “Estarás vivo em meu coração”, citando um versículo bíblico posteriormente.O menino Henry foi encontrado morto no quarto do apartamento em que morava com a mãe, Monique Medeiros e o padrasto, Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ambos foram presos por suspeita de participação na morte do garoto e foram indiciados por tortura e homicídio qualificado. Após um mês das investigações, os policiais civis da 16°DP (Barra da Tijuca) concluíram que Jairinho agredia o menino diversas vezes e que a mãe tinha conhecimento dos fatos, pelo menos desde o dia 12 de fevereiro. Além disso, foi constatado que Monique e a babá de Henry mentiram ao dizer no primeiro depoimento que a relação da família era harmoniosa.Caso Jairinho e Monique sejam condenados, eles podem ficar na prisão por até 30 anos.