Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 748.614 casos confirmados e 44.897 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.165 novos casos e 62 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 6%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 695.771 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62,8%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 129 pessoas e a de enfermaria, 31.

Pessoas com problemas cardíacos são as mais hospitalizadas no Rio

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, no último Boletim Epidemiológico, apontam que pessoas com comorbidades representam 62% do total de hospitalizações por covid-19 em 2021 . Em números absolutos, são pouco mais de 9,5 mil dos 15.426 internados pela doença somente este ano. Doentes cardíacos são 35,3% das internações.

Hipertensão, diabetes e câncer também encabeçam a lista. O número de pessoas com cardiopatia internadas por covid aumentou em relação ao último ano - de 31,5% em 2020 para 35,3% em 2021, o que dá cerca de 5,3 mil doentes. Outro grupo que precisa reforçar os cuidados é o de hipertensos, que representam 7,6% de todas as internações este ano.