Dois homens se acidentam após saltar de base jump na Pedra da Gávea Foto: Reprodução / G1

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 21:28

Rio - Dois homens se acidentaram ao pular de base jump da Pedra da Gávea, na Zona Sul do Rio, no domingo (2). Os saltos foram filmados e as imagens mostram o momento em que um deles perde o controle do equipamento já no momento do pulo.

No vídeo é possível ver que um homem — de paraquedas vermelho e amarelo —, desce descontrolado até bater na pedra e cair na mata. Em outro trecho, um outro homem de paraquedas preto, aparece preso agarrado na pedra. As informações são do "G1".



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h45 para fazer o resgate de duas pessoas, mas, segundo a corporação, ao chegar no local por volta das 19h16, recebeu a informação que os homens já tinham sido ajudados por trilheiros que passavam pelo local.



O que é o base jump

O base jump é uma prática em que o saltador usa prédios, antenas, pontes ou montanhas para pular e, como acessório de voo, um paraquedas pequeno para aberturas a baixas altitudes.



A prática é considerada arriscada porque não possui nenhum tipo de controle de associação de voo, homologação ou fiscalização.