Vídeo: paraquedista morre ao se chocar com força no chão durante salto em Bangu

Rio - Um paraquedista morreu, neste domingo, depois de se chocar com muita força com o chão durante um salto, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, Jorge Luiz Dantas, conhecido como cabo Dantas, de 62 anos, caiu de uma altura de cerca de 10 metros, por volta das 12h, durante um evento de saltos realizado em uma praça que fica na Rua Neuza de Souza Viana.

Um vídeo que circula na Internet mostra o momento da queda. Apesar de o paraquedas de Jorge Luiz funcionar, nos últimos metros da descida, o equipamento saiu do eixo de rotação e ele se chocou no chão com bastante força, ficando muito machucando; confira!

O paraquedista chegou a ser socorrido no Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria Municipal de Saúde informou, nesta segunda-feira, que o corpo dele já foi encaminhado ao IML.

Amigos contam que o cabo Dantas integrava um grupo de paraquedistas veteranos, organizador de vários eventos de saltos em Itaipuaçu, distrito de Maricá.

"Meu companheiro de AVBIP, cabo. Dantas, organizador de eventos dos veteranos Paraquedistas de Todos os Tempos, em Itaipuaçu, anualmente, perdeu a vida fazendo o que mais gostava", um amigo lamentou, pelas redes sociais.