Acusado foi preso na comunidade da Covanca Letycia Rocha

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 18:50 | Atualizado 03/05/2021 20:00

Rio - Um homem foi preso em flagrante por policiais civis, nesta segunda-feira (3), após agredir e queimar a namorada, no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Rodrigo Fernandes Ferreirinha, de 32 anos, foi encontrado na comunidade da Covanca, na mesma região.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 25 anos, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do bairro, relatando que Rodrigo teria começado uma discussão e depois puxou seus cabelos, arrancando seu aplique.



Publicidade

Em seguida, o homem teria ficado mais irritado e a agrediu com socos. Ele ainda usou uma frigideira quente para queimar as costas, braço direito e glúteos. As agressões teriam durado três horas.



O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher e o agressor foi autuado por injúria, ameaça e lesão corporal pela Lei Maria da Penha. Rodrigo será encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).