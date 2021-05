Lapa vazia, bares fechados. O horário da foto foi as 23 horas . Conforme o novo decreto do Prefeito Eduardo Paes para frear o aumento de casos de Covid no Rio, foi decretato que os bares, restaurantes, quiosques, precisam fechar as 21 horas. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 09:32 | Atualizado 04/05/2021 10:46

Rio - O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, publicou um novo decreto nesta terça-feira, prorrogando as restrições de enfrentamento à pandemia, em todo o território Fluminense até o próximo dia 18. De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial, bares, restaurantes e lanchonetes podem abrir e eventos podem ser realizados com até 60% da capacidade em ambientes abertos, 40% em lugares fechados e respeitando o distanciamento social de 1,5m.

Segundo o decreto, estão liberadas, feiras de negócios e exposições; eventos corporativos, congressos, encontros de negócios, workshops, conferências, seminários, simpósios, painéis e palestras;



Eventos de caráter social, tais como casamentos, bodas, aniversários, formaturas, coquetéis, confraternizações, entre outros que sigam esse mesmo formato;



Eventos em ambientes abertos, tais como parques e praças;



Eventos realizados em Food Parks, mantida a possibilidade de funcionamento desses espaços somente para a venda de gêneros alimentícios e bebidas.

Continua suspensa a realização de eventos em casas de show, boates, arenas, casas de recreação e de festas infantis.

Segundo as medidas, uma das considerações avaliadas para a liberação dos eventos está o aumento da capacidade no atendimento de leitos.



A prática de esportes individuais ao ar livre seguem liberadas, assim como as atividades de alto rendimento sem público, a abertura de museus, cinemas, bibliotecas, galerias, teatros, zoológicos e pistas de patinação, com horário de encerramento às 22h sem prazo estipulado para abertura.



Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs no Estado do Rio é de 86,3%, com uma fila de espera de 146 pessoas. Já para a enfermaria, a fila é de 104.