Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira, um homem suspeito de integrar uma quadrilha que vendia celulares roubados na internet. Na casa em que ele foi encontrado, os policiais apreenderam diversos celulares. As investigações apontam que o homem mantinha uma página nas redes sociais com mais de 30 mil seguidores para vender os telefones. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

Os bandidos mandavam uma mensagem para as vítimas na tentativa de conseguir o login e a senha do usuário para tentar desbloquear o aparelho. Com o telefone liberado, o grupo o divulgava nas redes socais para vendê-lo. Os agentes da 56ª DP (Comendador Soares) identificaram o criminoso durante uma investigação que apurou o roubo de um telefone de uma das vítimas.

O autor também está sendo investigado em outros dois casos, instaurados na 64ª DP (São João de Meriti). Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da quadrilha.