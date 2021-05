Boletim desta terça-feira (4) Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:28 | Atualizado 04/05/2021 17:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 753.732 casos confirmados e 45.232 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.118 novos casos e 335 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 6%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 699.873 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 63,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 94 pessoas e a de enfermaria, 12.



Publicidade

Doses da vacina Pfizer/BioNTech começam a ser aplicada no Rio

As doses da vacina Pfizer/BioNTech começaram a ser aplicadas, nesta terça-feira, pela primeira vez no Rio . A prefeitura distribuiu 46,8 mil doses do novo imunizante em 250 pontos da cidade, contemplando pessoas de 55 anos com comorbidades, grávidas e puérperas que também tenham histórico de doenças crônicas. O município seguiu a orientação do Ministério da Saúde de não reservar nenhuma unidade neste momento para a segunda dose, que está prevista para acontecer apenas em 12 semanas, prazo maior do que o preconizado pelo laboratório de 21 dias.

Publicidade

Durante a aplicação das primeiras unidades da Pfizer, o secretário da saúde, Daniel Soranz orientou a população que não tivesse "preferência" por nenhuma vacina. "Todas as vacinas protegem contra casos graves e óbitos por covid-19, então recomendamos que ninguém fique escolhendo vacina na unidade, tome o que tiver, se você estiver elegível e no seu momento de se vacinar, se imunize logo", afirmou.