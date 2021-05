Por O Dia

Publicado 05/05/2021 07:05 | Atualizado 05/05/2021 08:14

É com muito pesar que a Prefeitura de Niterói recebe a notícia do falecimento do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19. É uma irreparável perda para Niterói e para o Brasil. Paulo sempre defendeu as melhores causas e se mostrou preocupado e engajado na luta pic.twitter.com/zr08l1poQs — Prefeitura de Niterói (@NiteroiPref) May 5, 2021

Rio - O prefeito da cidade de Niterói, Axel Grael, decretou luto de três dias por conta da morte do ator e humorista Paulo Gustavo , natural do município. A direção do hospital Copa Star confirmou o falecimento na noite desta terça-feira, depois que o criador do personagem "Dona Hermínia", inspirado na própria mãe, ficou internado por quase dois meses.