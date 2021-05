Juarez Alves da Silva foi preso em São Cristóvão, Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 15:45 | Atualizado 05/05/2021 15:54

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira, um homem por homicídio em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Na 17ª DP (São Cristóvão), durante as investigações, Juarez Alves da Silva confessou que no mês de março, no quintal de sua casa no bairro Jardim Tropical, no município de Nova Iguaçu, presenciou o amigo Antônio esfaqueando sua inquilina e vizinha Maria Esméria Brandão. O comparsa foi preso na terça-feira pela Polícia Civil, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, onde estava escondido.

Para tentarem ocultar o corpo da vítima, Juarez cortou e colocou a cabeça e os membros de Maria dentro de sacos de lixo.

Juarez estava com mandado de prisão preventiva em aberto. O homem possui diversas anotações criminais por roubo, furto, receptação, lesão corporal, ameaça, entre outras.