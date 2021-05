Novo calendário de vacinação do Rio Foto: Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:07 | Atualizado 05/05/2021 17:38

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, nesta quarta-feira, que o calendário de vacinação do Rio será antecipado. Até o fim desta semana, pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais poderão receber a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus. Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos e que têm doença renal crônica estão incluídas neste novo calendário.

No Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, comemorou o avanço do calendário de vacinação. "Conseguimos acelerar um pouco mais o nosso calendário. Sei que são muitas mudanças mas aqui chega vacina e nós queremos aplicar", afirmou.

Publicidade

Conseguimos acelerar um pouco mais o nosso calendário. Sei que são muitas mudanças mas aqui chega vacina e nós queremos aplicar. Incluímos também doentes renais crônicos(que fazem diálise) e pessoas com síndrome de down acima de 18 anos no calendário. pic.twitter.com/VraDB810oA — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 5, 2021

A secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, reconheceu a inclusão de pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos no calendário de vacinação. “Agradeço imensamente o engajamento do Prefeito Eduardo Paes em acelerar a vacinação das pessoas com deficiência”, disse.

Publicidade

Desde a segunda-feira, 26, gestantes e puérperas de qualquer idade também podem se vacinar no município. Além desses grupos, pessoas com comorbidades da lista do Plano Nacional de Imunização, com deficiência permanente e trabalhadores de categorias como da saúde, da limpeza urbana e segurança podem receber as doses da imunização.



Para conseguir se vacinar, basta levar a identificação original com foto, o número de CPF e um documento que comprove que faz parte de algum grupo prioritário. A SMS também pede que, caso tenha, leve a carteira de vacinação.

Publicidade

CoronaVac

A Prefeitura do Rio também anunciou, nesta quarta-feira, que a aplicação da segunda dose de CoronaVac será feita a partir de hoje (5) até sexta-feira (7) para idosos com 67 anos . No sábado (8), será a vez dos idosos com 66 anos receberam a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que as doses serão aplicadas exclusivamente no período da manhã.