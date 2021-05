Rio não aplica segunda dose da CoronaVac nesta quarta; calendário retoma no sábado Foto: Moisés Bruno.

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 07:57 | Atualizado 05/05/2021 08:26

período da manhã. Rio - Apesar do calendário divulgado anteriormente , a Prefeitura do Rio anunciou, nesta quarta-feira, que a aplicação da segunda dose de CoronaVac será aplicada a partir de hoje (5) até sexta-feira (7) para idosos com 67 anos. No sábado (8), será a vez dos idosos com 66 anos receberam a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que as doses serão aplicadas exclusivamente no

Depois de sábado, o calendário só volta na quinta-feira seguinte (13), para idosos com 64 e 65 anos. Enquanto aqueles com 61, 62 e 63 anos terão o esquema vacinal completado na segunda-feira, 17/05.



As demais pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da CoronaVac entre 5 e 9 de abril devem comparecer aos postos 10 dias após a data marcada para a 2ª dose em seus comprovantes. Já quem recebeu a primeira aplicação entre 10 e 17 de abril deve comparecer aos postos no dia 17 de maio. Para quem tomou a primeira dose da CoronaVac após 17 de abril não haverá adiamento na aplicação da segunda dose.

Calendário para primeira dose segue normalizado

O calendário de imunização segue normal nesta quarta-feira e os grupos prioritários podem ser vacinados. Para quem precisa receber a segunda dose da vacina Oxford/Astrazeneca, o calendário está normalizado.

Calendário de vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira (5) Divulgação / Secretaria Municipal de Saúde

Confira quem pode ser vacinado nesta quarta:

- Pessoas de 54 anos com comorbidades

Mulheres: 8h às 13h

Homens: 13h às 17h

- Profissionais de saúde com 37 anos

Exclusivamente de 13h às 17h

- Gestantes e puérperas com comorbidades

- Garis, guardas municipais, motoristas e cobradores de ônibus, motoristas de transporte escolar