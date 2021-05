Deputado Marcelo Freixo (PSOL) Reprodução site Marcelo Freixo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 16:55 | Atualizado 05/05/2021 17:15

Rio - Após rumores de que iria se desfiliar de seu partido, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) negou que isso possa acontecer. Além disso, o parlamentar disse que não tem interesse em se filiar ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) ou ao PT (Partido dos Trabalhadores).

Ao DIA, ele afirmou que não há debate sobre o assunto. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, já teria convidado Freixo para integrar o partido.

No mês passado, o diretório estadual do PSOL no Rio se opôs à formação de uma aliança com nomes do centro, como Maia e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Freixo vem tratando da formação de uma frente anti-bolsonarista com Paes e Maia, antigos adversários do PSOL. Na segunda-feira (3), Freixo se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mesmo deu aval para que ele aglutinasse apoios na esquerda e no centro para concorrer ao governo do Rio em 2022.

Em seu perfil oficial no Instagram, Lula fez um publicação onde aparece Freixo e disse que ambos conversaram sobre o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil, além do auxílio emergencial de R$ 600 pra combater o avanço da fome e a volta da miséria.