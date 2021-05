Em assembleia, motoristas não aceitam proposta da Viação Acari Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:39

Rio - Os cerca de 500 profissionais da Viação Acari, entre motoristas, cobradores, mecânicos, despachantes e funcionários da administração, que estiveram presentes na assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (5), na sede esportiva do Sindicato dos Rodoviários, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, não aprovaram a proposta apresentada pela direção da empresa para o pagamento de salários atrasados, cesta básica, 13° e ticket alimentação. Na quinta-feira (6), a demanda será encaminhada para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Segundo José Carlos Sacramento, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, a crise financeira que atinge o sistema de transportes é grande, o que deixa os trabalhadores rodoviários bastante preocupados. "Nos últimos dez anos foram perdidos cerca de 20 mil empregos. Só durante a pandemia foram 7 mil demissões. É de grande importância que o Poder Público ou o Judiciário intercedam para que a categoria tenha melhores condições de trabalho e a população possa contar com um transporte digno", explicou.

Já Sebastião José, presidente do sindicato, explicou que o fechamento da Viação Acari, segundo o contrato de concessão pública, não deveria prejudicar os usuários, já que a obrigação de colocar as linhas para funcionar é dos consórcios e não das empresas. Sebastião diz que a Viação Acari é apenas mais uma que está se somando às 12 outras empresas que já fecharam as portas nos últimos oito anos.

"A categoria precisa urgentemente de socorro. Para tentar colocar uma luz em cima do que vem ocorrendo com o transporte público rodoviário de passageiros na cidade, já encaminhamos para a Câmara de Vereadores, ofício onde pedimos a realização com a máxima urgência de uma audiência publica com essa finalidade. No ofício pedimos que sejam convidados para participarem da audiência, representantes dos consórcios, das empresas de ônibus, da sociedade civil e Ministério Público; além, claro, do secretário municipal de Transportes e da Casa Civil", disse o presidente.

Com 150 ônibus na frota, a Viação Acari opera na cidade há 59 anos e faz parte dos consórcios Internorte e Transcarioca, transportando diariamente cerca de 40 mil passageiros nos trajetos entre as Zonas Norte e Sul, além do Centro da cidade.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou seu perfil oficial no Twitter para falar sobre a situação da Aviação Acari. Segundo ele, foi determinado aos Consórcios Intersul e Internorte que outras empresas assumissem as linhas e caso isso não aconteça imediatamente, "vamos decretar a caducidade das concessões e realizar nova licitação para definir novos operadores para essas linhas".

Paes disse ainda que já está estudando a colocação de operadores de forma emergencial. "Se os consórcios não tem condições de operar as linhas é melhor que desistam da concessão, simplificando a ação da prefeitura e o atendimento a população", finalizou.