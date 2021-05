Boletim desta quarta-feira (5) Reprodução

Publicado 05/05/2021 17:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 761.216 casos confirmados e 45.581 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 7.484 novos casos e 349 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,99%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 706,627 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 61,7%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 136 pessoas e a de enfermaria, 34.

Prefeitura antecipa calendário de vacinação do Rio

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, nesta quarta-feira, que o calendário de vacinação do Rio será antecipado . Até o fim desta semana, pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais poderão receber a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus. Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos e que têm doença renal crônica estão incluídas neste novo calendário.

No Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, comemorou o avanço do calendário de vacinação. "Conseguimos acelerar um pouco mais o nosso calendário. Sei que são muitas mudanças mas aqui chega vacina e nós queremos aplicar", afirmou.