Homem é apedrejado após suspeita de roubo de celular em Engenheiro Leal Foto: Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 21:34 | Atualizado 05/05/2021 22:14

Rio - Um homem foi espancado e apedrejado, na tarde desta quarta-feira, por suspeita de roubar várias pessoas em Engenheiro Leal, Zona Norte. Segundo as primeiras informações, o bandido foi contido por populares e agredido em seguida. Um vídeo que circula na internet mostra outro homem atirando uma pedra contra a cabeça do criminoso. Ele foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, por causa de ferimentos na perna e na cabeça. A identidade dele não foi divulgada.



Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para o incidente, que aconteceu na rua Enaldo dos Santos Araújo.

O suspeito foi reconhecido por uma vítima na 24ª DP (Piedade). Um telefone foi apreendido na ocorrência, que foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).