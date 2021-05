Parceria com a empresa Surf Connect vai acrescentar 14 câmeras Full HD ao telão do COR COR / Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 21:14

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) e a empresa Surf Connect, que possui câmeras funcionando 24h na orla do Rio, assinaram, nesta quarta-feira, um acordo de cooperação técnica que vai garantir ao COR o acesso integral às imagens dessas câmeras.

A parceria, que não traz custo algum para a Prefeitura do Rio, vai acrescentar 14 câmeras Full HD da Surf Connect no sistema de monitoramento de ocorrências que possam impactar a rotina do carioca na orla. Deste modo, o acordo prevê uma melhora no tempo de resposta a problemas dessa região.

Publicidade

As novas imagens que chegam ao telão do COR são configuradas para exibir o mar, a faixa de areia e o calçadão. Por isso, não são consideradas como equipamentos de monitoramento do trânsito e nem de segurança pública.

O COR e os órgãos da prefeitura que ele integra podem consultar as imagens para observar as condições do tempo e estimar a altura das ondas. Destaca-se como uma de suas principais funcionalidades a observação dos impactos causados pelo mar em dias de ressaca.

Publicidade

"O COR tem vocação para firmar parcerias que se transformam em benefício para o carioca. O acordo com a Surf Connect é mais um fruto deste trabalho. Com mais olhos na orla do Rio, temos a chance de agir mais rápido nos problemas que forem identificados pelas imagens das câmeras", explica Bruno Ramos, Chefe executivo do COR.

Lauro Souza, fundador da Surf Connect, acredita que a parceria com o COR é uma oportunidade de ter reconhecimento e de poder ajudar o Rio. “As imagens das nossas câmeras vão permitir, por exemplo, que o COR acione mais rápido a Comlurb quando for necessário”, exemplifica Lauro.

Publicidade

A área de cobertura das 14 câmeras começa no Leme e passa por Copacabana; Praia do Diabo; Ipanema; início e final do Leblon; São Conrado; início, meio e fim da Barra da Tijuca; Praia da Reserva; Recreio; e início e fim da Macumba.

A contrapartida prevista no acordo assinado é de que as publicações feitas nos canais de comunicação do COR registrem corretamente o crédito das imagens para a Surf Connect.