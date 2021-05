Criminosos explodem agência da Caixa Econômica Federal, na Zona Norte do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 07:26

Rio - Criminosos explodiram o espaço onde ficam os caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. O crime, segundo testemunhas, ocorreu por volta das 2h30, quando moradores do bairro foram acordados com as explosões.

A Polícia Militar confirmou a ação dos bandidos. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que uma equipe do 16ºBPM (Olaria) foi acionada para verificar ocorrência em agência bancária. "No local, a equipe policial constatou danos ao estabelecimento. Não houve detidos relacionados ao fato".

Publicidade

A Polícia Federal foi acionada e irá periciar a agência. Ainda não há informações do valor levado pelos bandidos.