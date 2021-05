Museu do Amanhã Daniel Castelo Branco

Publicado 07/05/2021 13:00

Rio - O Museu do Amanhã vai reabrir as portas, neste sábado (8), a partir das 10h, com protocolos rígidos de segurança e reforçando a mensagem de que ciência e educação salvam vidas. A entrada será gratuita no sábado e no domingo para o público, mas, para realizar a visita, é necessário agendar um horário no site

A exposição temporária “Coronaceno - Reflexões em tempos de pandemia”, inaugurada em 4 de março, permanece aberta ao público até o dia 27 de junho. A mostra trará uma novidade: um painel com dados atualizados diariamente sobre a covid-19 no país.

O horário de funcionamento permanece de quinta a domingo, das 10h às 17h (sendo a última entrada permitida às 16h). As visitas acontecem com horário marcado e a compra de ingressos é feita pelo site Eventim. Não há mais bilheteria no local.

Protocolo de segurança sanitária

O Museu do Amanhã vem adotando um rígido protocolo de segurança sanitária desde a reabertura ao público, em setembro do ano passado. Além das visitas acontecerem com horário marcado e a venda de ingressos ser apenas de forma online, é obrigatório o uso de máscaras dentro do museu e a capacidade de público foi reduzida. Há medição de temperatura na entrada, sinalização que mostra a necessidade de distanciamento social e totens de álcool gel em lugares estratégicos. Além disso, o museu possui um moderno sistema de filtragem de ar. A exposição Coronaceno tem capacidade limitada de visitação para atender normas de segurança e conta com atendimento e orientação específica de visitação.