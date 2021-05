Mãe de um dos mortos diz que está traumatizada com brutalidade Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 14:17 | Atualizado 08/05/2021 14:22

Rio - Mãe de um dos 28 suspeitos mortos na operação do Jacarezinho, uma mulher que não quis se identificar disse, neste sábado (8), que está traumatizada com a morte do filho dentro da comunidade. "Peço que respeitem a minha dor, estou traumatizada", desabafou.

Neste sábado, a polícia confirmou a 29ª morte por decorrência da operação da ultima quinta-feira.

Com uma camisa com a foto do filho, a mulher disse que irá pedir justiça pelas mortes. Ela esteve no Instituto Médico Legal para a liberação do corpo, mas até a publicação da matéria não havia informações sobre enterro dos mortos no confronto com a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi para cumprir 21 mandados de prisão contra homens acusados de aliciar menores para o crime.

Durante a operação, um policial civil foi baleado na cabeça e morreu. Outros dois agentes ficaram feridos sem gravidade.

Os números divulgados pela Polícia Civil neste sábado eram de 29 mortes por conta da operação no Jacarezinho.

O policial André Frias, da Delegacia de Combate às Drogas, foi enterrado ontem em Sulacap. Familiares dos mortes reclamam da dificuldade para enterrar os corpos de seus parentes.