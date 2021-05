Luciano Rhogers Barros Severo, o Esquerdinha, de 30 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 15:45 | Atualizado 10/05/2021 16:03

Rio - Policiais militares prenderam, nesta segunda-feira, Luciano Rhogers Barros Severo, o Esquerdinha, de 30 anos. Ele estava foragido e é apontado como gerente do tráfico de drogas da Penha, na Zona Norte, e do Antares, na Zona Oeste do Rio, entre os anos de 2010 e 2013. Ele foi encontrado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso era comparsa de Marcelo Silva Soares, vulgo Macarrão do Antares, um dos chefes de uma das maiores facções criminosas do estado, que está preso desde 2011.



A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), onde foi cumprido o mandado de prisão. Após os trâmites, Luciano foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre caso nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.