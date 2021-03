Polícia Civil faz operação contra milícias na Zona Oeste do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:37 | Atualizado 25/03/2021 14:12

Rio - A força-tarefa da Polícia Civil de combate às milícias realiza uma operação, nesta quinta-feira (25), contra o braço financeiro da organização criminosa que atua nas comunidades do Aço, Rola, Antares e Cesarão, na Zona Oeste.

Até o momento, nove pessoas foram presas, um depósito de gás clandestino foi fechado e centenas de botijões foram apreendidos. A ação conta com agentes das delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e apoio de informações do Disque-Denúncia.



A ação tem como objetivo prender milicianos, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grande lucro e são explorados pela organização criminosa.

Entre os crimes investigados estão: exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet (gatonet/gatointernet); armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; empresas de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.