Após rumores de traições, esposa anuncia separação de jogador do Flamengo

Rio - Gala Caldirola utilizou as redes sociais para divulgar que está se separando do lateral-direito do Flamengo, Mauricio Isla. Em publicação no Instagram, ela afirmou que os motivos para a ruptura foram pessoais. Recentemente, houve boato de brigas e de traições envolvendo os dois.

Publicidade

"Com o mesmo amor com que um dia decidimos fazer uma viagem juntos como casal, hoje decidimos romper o nosso relacionamento sem perder o amor que ainda temos um pelo outro. Os motivos do rompimento são pessoais, mas queremos deixar claro que não há motivos para brigas ou ressentimentos entre nós. Decidimos ir a público para evitar especulações e porque ambos acreditamos que ser honesto é sempre a melhor maneira de fazer as coisas. Obrigado pela compreensão e empatia", afirmou.

Nascida na Espanha, Gala tem 28 anos. Isla é chileno, tem 32 anos e chegou ao Flamengo no ano passado. O jogador já atuou em 41 jogos, tendo feito dois gols pelo clube carioca.

Relatar erro