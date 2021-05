Isla Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:30 | Atualizado 19/05/2021 09:30

Rio - Mauricio Isla e Giorgian De Arrascaeta são os gringos titulares do time do Flamengo. Em entrevista à "FlaTV", o chileno falou sobre o relacionamento com o uruguaio. O lateral afirmou que não conhecia o meia antes de chegar ao Rubro-Negro, mas fez muitos elogios a forma como foi recebido e também exaltou as qualidades de Arrascaeta dentro do campo.

"Não o conhecia antes de chegar ao Flamengo, só de ver jogos do Uruguai. Quando comecei a conversar com o Marcos Braz e o Bruno Spindel sabia que o Arrascaeta jogava no Flamengo e procurei o Martín Cáceres (uruguaio que jogou com Isla na Juventus) para saber dele. Foi fundamental para mim. Dentro de campo é um fenômeno, fora de campo é muito amigo. Estamos quase sempre juntos tomando um chimarrão", afirmou.



Isla também revelou uma brincadeira que Arrascaeta fez com ele, devido a proximidade que os dois têm. "O Arrasca brincou que se eu estava com ele, tomava chimarrão com ele, tinha que ter um cabelo igual ao dele também", disse.

O lateral-direito chileno chegou ao Flamengo no meio do ano passado, após a saída de Rafinha. Ele já conquistou pelo Rubro-Negro um Brasileirão, uma Supercopa do Brasil e uma Taça Guanabara.