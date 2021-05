UFRJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 09:17 | Atualizado 12/05/2021 10:01

Rio - Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se manifestaram, por meio de nota, nesta terça-feira (11), sobre a possibilidade da Instituição fechar as portas a partir de julho por não conseguir arcar com despesas básicas como, segurança, limpeza e manutenção do campus. "Os inúmeros ataques que enfrenta a educação brasileira na conjuntura atual faz com que se evidencie um projeto político de desmonte da educação pública, gratuita e de qualidade", alegam os estudantes que organizam um ato em defesa da Universidade nesta sexta-feira (14).

"O DCE Mário Prata puxou um ato para sexta feira, dia 14, às 17h no Instituto de Filosofia e Ciêncas Sociais, no Centro. Nos vimos obrigados a ir as ruas para defender a nossa universidade que, na verdade, é de todos. O governo Bolsonaro optou, mais uma vez, por destruir as universidades públicas e iremos lutar por elas, como sempre fizemos", disse a aluna Camila Carvalho.

Na nota, os alunos chamam a atenção para o bloqueio de verbas no Ministério da Educação, com R$ 2,7 bilhões (19,7% das despesas aprovadas). Segundo a reitora, Denise Pires, a cobertura no setor de segurança está limite, colocando em risco a integridade do patrimônio da Instituição. Ainda segundo ela, a UFRJ já sofre com um investimento abaixo do ideal desde 2016, o que acabou por inviabilizar medidas básicas de manutenção.Ela também destaca que todos os contratos vem sendo revisados e que atividades essenciais ao funcionamento da Instituição precisarão ser cortados, além da impossibilidade da retomada das aulas presenciais. Atualmente, as aulas são realizadas à distância como medida de proteção contra a disseminação do covid-19.

Os universitários alegam que a situação se agrava na gestão atual e que o ensino público é mais um alvo da política "destrutiva e negacionista desse governo". Segundo os estudantes, as entidades públicas de ensino vem sendo atacadas por Bolsonaro.

"Nós nos posicionamos contra o desmonte da educação, da democracia e da liberdade de ensino, pautas concretas que vêm sido colocadas em prática e ameaçam cada vez mais a construção de uma sociedade crítica, justa e igualitária no país" diz a nota.

De acordo com um artigo publicado no último dia 06, no Globo, o orçamento discricionário aprovado pela Lei Orçamentária para a UFRJ em 2021 é 38% do de 2012. Além disso, ainda há o bloqueio de 18,4% do orçamento aprovado, anunciado pelo governo.

Confira a nota na íntegra:

Entidades representativas estudantis da graduação e da pós-graduação da UFRJ vêm a público condenar a decisão do MEC do governo Bolsonaro de corte no orçamento da nossa Universidade. Segundo artigo de autoria da reitora da UFRJ, Denise Pires, e do vice-reitor Frederico Leão, publicado no dia 06/05/21, o orçamento discricionário aprovado pela Lei Orçamentária para a UFRJ em 2021 é 38% daquele empenhado em 2012. Quando se soma ao bloqueio de 18,4% do orçamento aprovado, como anunciado pelo governo, o funcionamento da UFRJ ficará inviabilizado a partir de julho.



Em meio a uma crise sanitária global, em que a ciência e as Universidades se mostram fundamentais para superação dos obstáculos impostos, mais uma vez o governo Bolsonaro demonstra claramente as figuras e instituições que escolhe atacar.



Os vetos presidenciais à Lei Orçamentária Anual (LOA) e o bloqueio de créditos do orçamento em 2021 inviabilizam a educação pública, universal e de qualidade no país. O maior bloqueio de verbas ocorreu no Ministério da Educação, com R$ 2,7 bilhões (19,7% das despesas aprovadas). O orçamento das universidades vem sendo radicalmente reduzido há tempos, mas no governo Bolsonaro a situação se agrava de forma crítica e o ensino público é mais um alvo da política destrutiva e negacionista desse governo.



Os inúmeros ataques que enfrenta a educação brasileira na conjuntura atual faz com que se evidencie um projeto político de desmonte da educação pública, gratuita e de qualidade. A lógica política que ataca a educação faz com que toda sociedade perca e que os efeitos mais nefastos da ação do governo de Bolsonaro sobre a educação superior brasileira acabe por aprofundar as desigualdades educacionais e sociais, ameaçando a democratização do ensino público e distanciando a juventude do seu direito inalienável à educação.



Os direitos historicamente conquistados, através de muita luta dos movimentos sociais, correm um enorme risco de acabarem. Um país sem educação, pesquisa e investimentos básicos e fundantes para o seu desenvolvimento, tende a reproduzir um projeto estarrecedor de estagnação que o levará ao eterno subdesenvolvimento social, aprofundando desigualdades seculares e estratificando repulsantes violências.



Diante do mais recente golpe do governo Bolsonaro à maior Universidade do Brasil e à educação como um todo, manifestamos nosso absoluto repúdio à mais uma tentativa de liquidar a Universidade pública em todo o seu potencial de produção de conhecimento e de pesquisa.



Nós nos posicionamos contra o desmonte da educação, da democracia e da liberdade de ensino, pautas concretas que vêm sido colocadas em prática e ameaçam cada vez mais a construção de uma sociedade crítica, justa e igualitária no país.