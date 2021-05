Rio de Janeiro

Vacinação de grávidas e puérperas com AstraZeneca foi um erro técnico, diz especialista

Imunização para gestantes e mulheres puérperas com comorbidades foi suspensa no Rio por recomendação da Anvisa. Confira os municípios que seguem vacinando com Coronavac e Pfizer

Publicado 12/05/2021 16:04 | Atualizado há 18 minutos