Seop reboca carros em acesso à Rocinha Foto: Divulgação / Seop

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:20

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) rebocou, nesta sexta-feira, 29 motos e 10 carros estacionados irregularmente na Rocinha, Zona Sul do Rio. A ação teve o objetivo de combater irregularidades na Estrada da Gávea, um dos principais acessos à comunidade.

Em conjunto com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e a Gerência Executiva Local (GEL), os agentes da Seop flagraram diversas irregularidades durante a ação, como estacionar na calçada ou em vagas destinadas à carga e descarga. Para denunciar, basta entrar em contato com a Central de Atendimento 1746, da Prefeitura do Rio.