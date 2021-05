Agentes apreenderam mais de dois mil cartões no local Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 18:32 | Atualizado 14/05/2021 18:35

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, um integrante de uma quadrilha que aplicava golpes com cartões bancários. Ele foi localizado em uma central clandestina, no bairro da Piedade, na Zona Norte do Rio, com mais de dois mil cartões no local.



De acordo com as investigações, uma quadrilha desviava os cartões originais, que seriam entregues nas residências dos clientes, e revendia para esta outra organização criminosa por cerca de R$ 80. A maior parte deles eram entregues em bairros da Zona Oeste.



Publicidade

De posse dos cartões, os criminosos conseguiam realizar o desbloqueio fazendo contato com os verdadeiros clientes, se passando por funcionários dos bancos. Quando eram desbloqueados e estavam aptos para o consumo, eles eram utilizados em terminais da própria quadrilha.



No momento da prisão, outros dois homens estavam na central clandestina, mas conseguiram fugir pulando o muro. O local era monitorado por câmeras de vigilância, que indicaram a chegada dos policiais civis.