Campanha vai doar também kit de limpeza e máscaras de proteção de pano Divulgação/Grupo Pela Vidda-RJ

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 20:24

Rio - O Grupo Pela Vidda-RJ em parceria com a Aids Healthcare Foundation (AHF) realiza por mais um ano a campanha de segurança alimentar para pessoas vivendo com HIV/Aids e LGBTQIA em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia de covid-19. Este ano, a campanha vai disponibilizar 500 cestas básicas e kit de limpeza, além máscaras de proteção de pano para as pessoas já cadastradas na campanha em 2020.

Além da capital fluminense, serão atendidas pessoas de municípios da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana, parceiros do GPV-RJ, como São João de Meriti, Mesquita, Nova Iguaçu, Itaguaí, Queimados e São Gonçalo.



“Só poderemos enfrentar as epidemias de Aids e de covid-19 no Brasil se houver diálogo, compromisso e parceria entre governos, empresas e sociedade civil”, declarou o coordenador do Grupo Pela Vidda-RJ, Marcio Villard, ao celebrar os 32 anos de luta e defesa dos direitos das Pessoas Vivendo com HIV e Aids. Os interessados em colaborar com a campanha podem fazer doações por meio de depósito ou transferência bancária.



Serviço



Publicidade

Banco: Bradesco

Agência: 0468

C/C: 165.355-5

CNPJ: 35798651/0001-53