Por Thuany Dossares

Publicado 15/05/2021 09:31

Rio - Policiais da 76ª DP (Niterói) realizaram uma operação para combater a prostituição infantil, no Centro de Niterói, e acabaram encontrando duas adolescentes trabalhando de maneira irregular num prostíbulo, na noite de quinta-feira. A gerente da casa, localizada na Rua Barão de Amazonas, foi presa em flagrante.

Os agentes já investigavam as duas casas de prostituição e descobriram que em uma delas seria realizada uma festa à fantasia. O evento contaria até com a presença de uma modelo, que já teve destaque em revistas masculinas.

De acordo com os agentes, as garotas eram hospedadas em condições insalubres de higiene Divulgação

No local, os policiais encontraram duas adolescentes de 16 e 17 anos entre as mulheres que trabalhavam na boate. As menores, que são de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estavam hospedadas com outras quinze mulheres. Segundo os agentes, as condições de higiene no local eram precárias. As meninas estavam no local há três meses e moravam lá durante a semana.