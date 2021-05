Posto funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, com cinco tendas Divulgação/Governo do Estado

Publicado 17/05/2021 16:05

Rio - Em pouco mais de 15 dias de funcionamento, o posto especial de vacinação contra a covid-19 montado no Estádio de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, vacinou 2.711 pessoas com autismo, síndrome de Down ou paralisia cerebral. Todos os imunizados eram maiores de 18 anos.



Desde a última sexta-feira (7), portadores de nanismo e mielomeningocele, com 18 anos ou mais, também já podem se cadastrar para receber a vacina no local, que começa a partir de junho. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com cinco tendas, sendo três em formato drive-thru, e tem capacidade para atender 260 pessoas por dia, com agendamento prévio.



“Nosso objetivo é ampliar cada vez mais a imunização dessas pessoas que são mais vulneráveis. Em especial pela dificuldade que elas têm no uso de máscara de proteção, lavagem das mãos e para seguir protocolos de etiqueta respiratória”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



O agendamento deve ser realizado pelo aplicativo gratuito Vacina Covid RJ, que está disponível nas lojas da Apple e do Google, ou pelo formulário no site vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br. A data e a hora da vacinação serão encaminhadas por SMS para o celular cadastrado. Dúvidas podem ser esclarecidas no telefone 0800 025 5525.