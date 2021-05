Criminoso é acusado de integrar o tráfico do Morro da Fazendinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 16:50 | Atualizado 17/05/2021 16:52

Rio - Um criminoso foragido foi preso neste domingo (16) por policiais militares, em Ramos, na Zona Norte do Rio, quando ia para um encontro amoroso. Contra Rafael Lourenço da Silva havia um mandado de prisão em aberto. Conhecido como 'Rafinha', ele era monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise (SIA).



De acordo com a Polícia Militar, o criminoso é acusado de integrar o tráfico do Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, também na Zona Norte. Ainda segundo a PM, Rafael participou de ataques contra militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade e de uma tentativa de homicídio contra policiais do 21º BPM (São João de Meriti), em 2015.



'Rafinha' não resistiu à prisão e não houve confronto. O caso foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso). Com a prisão do traficante, a SIA/CPP contabiliza 61 pessoas monitoradas e presas, além de 25 armas apreendidas somente no ano de 2021.