Polícia Federal e Receita Federal, prenderam homem com cerca de 7kg de Skank Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 14:10 | Atualizado 19/05/2021 14:15

Rio - Agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional (DEAIN) e a Receita Federal prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (19), em fiscalização de rotina, um homem com cerca de sete quilos de skank, acondicionados em doze pacotes escondidos na mala. A equipe prendeu o suspeito, que não teve a identidade revelada, ao desembarcar no aeroporto Galeão, na Ilha do Governador.