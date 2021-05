Jairinho está preso pela morte do menino Henry Borel Renan Olaz/CMRJ

Por Aline Cavalcante

Publicado 19/05/2021 14:55 | Atualizado 19/05/2021 14:59

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) revogou a Medalha Tiradentes entregue ao vereador Dr. Jairinho em 2007, uma honraria concedida pelo Governo e destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública. A votação aprovada em discussão única aconteceu nesta quarta-feira (19).



Jairinho é acusado pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos, agredido até a morte. Ele é réu no processo, assim como a mãe do menino, Monique Medeiros. Eles foram presos em 8 de abril e, desde então, o vereador está afastado do mandato. Ele também é alvo de um pedido de cassação na Câmara. Jairinho foi indiciado por homicídio duplamento qualificado –com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima. Além desse crime, ele foi indiciado ainda por crime de tortura contra a filha de uma ex-namorada. Outra investigação está em curso também por agressão a um menino, igualmente filho de uma ex-namorada.

“A honraria da Medalha Tiradentes é destinada a pessoas estimadas e relevantes da causa pública do Estado do Rio de Janeiro e para isso não é cabível que pessoas envolvidas em escândalos tão brutais, como é o caso do possível assassinato do menino Henry Borel, de 4 anos de idade, ou acusações de agressões à ex-esposa, ex-namoradas e seus filhos estejam entre os homenageados pela honraria”, disse o deputado Noel de Carvalho, que pediu a revogação.



A entrega da medalha foi proposta pelo ex-deputado Antonio Pedregal. Na ocasião, ele afirmou que Jairinho mereceria a honraria porque "o vereador, como médico, se preocupava com a falta de uma política séria de prevenção na área da infância e da juventude".



"Um jovem de extrema seriedade no cumprimento do dever. Um cidadão que não mede esforços quando se trata de colaborar para o progresso da nação. Respeitado e admirado por sua trajetória política, o Vereador Dr. Jairinho é merecedor da mais alta honraria concedida por esta Casa de Leis. Esta homenagem expressa o reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro a um de seus mais valorosos cidadãos", justificou à época.