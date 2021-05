João Gouveia Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 08:55

Rio - O Rio Ônibus tem novo presidente. O engenheiro mecânico João Gouveia, ex-dirigente da Supervia, assumiu o comando do Sindicato das Empresas de Ônibus da capital, com desafios importantes pela frente, como o sumiço recente de algumas linhas e a crise financeira das empresas do setor. Recentemente, a Viação Acari, com mais de 600 funcionários, anunciou o fechamento das atividades. Gouveia, que acumula passagens por empresas de transporte sobre trilhos, afirmou ser urgente 'a revisão do sistema tarifário' dos ônibus do município.

"A pandemia explicitou a urgência da revisão do sistema tarifário para a equalização da qualidade da rede. O desafio em tempos do 'novo normal' é colocar em prática modelos capazes de custear investimentos e garantir operação adequada, com preços justos à população usuária", afirmou Gouveia, fundador da ANPTrilhos (Agência Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos) e ex-conselheiro do Confederação Nacional de Transportes.

Publicidade

"Isso será possível a partir da compreensão dos governos sobre a necessidade de reformular e atualizar políticas públicas, permitindo resultados reais e a justa prestação do serviço", completou Gouveia.