Material apreendido com os criminosos Divulgação/Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 10:47

Rio - Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressa (BPVE) prenderam três suspeitos durante um um policiamento, nesta quarta-feira (19), na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Os policiais abordaram o veículo com quatro homens e encontraram diversos sacos com cocaína e material para embalar a droga.

O condutor, quarto ocupante do veículo, se identificou como motorista por aplicativo e também foi conduzido à 21ª DP (Bonsucesso).