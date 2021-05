Imóvel fica localizado na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso Reprodução / Google

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 16:35 | Atualizado 20/05/2021 16:45

Rio - A 14ª Câmara Cível manteve sentença da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, que fixou em R$ 15 mil o valor da indenização a ser paga pelo morador de uma cobertura na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, no mesmo bairro, para o vizinho do andar de baixo.

A pessoa que denunciou o morador, alega que os cachorros do dono da cobertura fazem as necessidades fisiológicas na sua varanda. Segundo ele, a água usada na limpeza escorre para baixo e traz forte cheiro de amônia, misturada com as fezes dos animais.

Publicidade

Em consequência, diz o morador, a água tem corroído as grades e restos de fezes ficam grudados no corrimão. Além disso, o teto da varanda apresentou infiltração com a lavagem diária, em que gastou cerca de R$ 4 mil para fazer a restauração.

O dono da cobertura justificou que os danos foram causados pela incidência da maresia em um prédio de 14 anos e que o vizinho também tem um cão. O juízo da 5ª Vara Cível nomeou um perito, que verificou corrosão nas grades e encontrou restos de fezes grudadas na data da inspeção.