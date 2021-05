Stefany teve o braço e os dois dentes quebrados Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 21/05/2021 10:13 | Atualizado 21/05/2021 12:10

Rio - A jovem Stefany Ávila, de 20 anos, foi ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, por causa de uma crise de falta de ar e deixou unidade com um braço e dois dentes quebrados, na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo ela, os seguranças a agrediram depois que o pai, Paulo Sérgio Ávila, insistiu em acompanhá-la dentro do consultório médico.

"Eu fiz minha ficha e a menina da recepção me mandou entrar para ser atendida. Meu pai então disse que iria entrar comigo porque eu não estava conseguindo falar e ele iria explicar sobre as medicações que eu tomo. A moça continuou falando que não, mas eu insisti que sim", conta.

Segundo Stefany, durante o desentendimento, ainda na recepção, ela segurou o pai e se dirigiu ao consultório para ser atendida. Em seguida, os seguranças bloquearam a passagem de Paulo.

"Vieram dois seguranças já pegando meu pai pelo braço, falando que ele não ia entrar, encurralaram ele na parede e na hora eu entrei em desespero. Eu fui para cima de um dos seguranças com a intenção de fazê-lo parar, mas eu não sei se ele me empurrou ou me deu uma banda, sei que foi um golpe muito forte, até o médico ficou chocado. Ele me derrubou no chão e eu quebrei o braço e os dois dentes da frente", conta.

Paulo e Stefany denunciam agressão no Hospital Municipal Pedro II Reprodução/Arquivo pessoal

Ainda de acordo com a jovem, depois de ter o braço quebrado, ela levantou para procurar o pai e apenas quando uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, ela foi atendida.

"Quando eu levantei, com o braço quebrado e com sangue, não vi meu pai. Então, eu fui procurar por ele, mas caí no chão, na frente do hospital, porque estava muito fraca, sentindo muita dor. O segurança que me agrediu estava na porta e não fez nada. Só fui atendida quando acionamos a viatura e a polícia chegou", disse.

A direção do Hospital Municipal Pedro II informou que o policial militar de plantão na unidade foi chamado e conduziu os envolvidos à delegacia. "Há registro de lesões tanto na paciente quanto no vigilante", disse em nota.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a unidade tem todo o interesse na apuração dos fatos e está à disposição para colaborar com a autoridade policial no que for solicitado. O profissional envolvido também será afastado das atividades com o público até que se conclua a investigação.

A Polícia Militar disse que policiais militares do 27ºBPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar a ocorrência e ao chegar no local, a equipe foi informada sobre a briga. Segundo a corporação, todos os envolvidos foram conduzidos para a 36ªDP (Santa Cruz).

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e todos os envolvidos foramjá prestaram esclarecimentos e foram encaminhados para exame de corpo de delito. Testemunhas também estão sendo chamadas para prestar depoimento.