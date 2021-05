Subsecretário de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, apresenta calendário REPRODUÇÃO YOUTUBE

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 10:22 | Atualizado 21/05/2021 11:28

Rio - A prefeitura do Rio alertou para que pessoas com comorbidade e idosos que ainda não se vacinaram apertem o passo. A partir do dia 31 de maio, o calendário de vacinação contra a Covid-19 no Rio volta a ser por idade, e as pessoas dos grupos prioritários - idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, ou deficiência - terão que aguardar um dia de repescagem, ainda a ser definido, para receber o imunizante.

A vacinação dos grupos prioritários vai até o dia 29 de maio, sábado da semana que vem, quando a secretaria de Saúde vacina pessoas de 24 a 18 anos que estejam contempladas - pessoas com comorbidades e deficiência permanente -, além de idosos com 60 anos ou mais que ainda não se vacinaram. A partir do dia 31 de maio, o calendário muda para idade, independentemente de comorbidades: mulheres com 59 anos serão vacinadas no dia 31, homens com 59 anos no dia 1º de junho, e assim por diante (confira o calendário completo no fim da matéria). Quem perder o prazo deve aguardar uma nova data. "Vai ter repescagem, mas não vai ser diária", comentou o secretário Daniel Soranz durante a apresentação do 20º Boletim Epidemiológico, no Centro de Operações Rio.

Dentro do público alvo, 1.177.591 idosos foram vacinados com primeira dose, 333.579 pessoas com comorbidade foram vacinadas, além de 330.905 profissionais da saúde.

Pessoas com comorbidades e deficiência serão vacinadas até o fim de maio DIVULGAÇÃO PREFEITURA

Em junho, calendário volta a avançar por idade, sem comorbidades DIVULGAÇÃO PREFEITURA

Rio vacina trabalhadores da educação

A prefeitura voltou a incluir na lista de imunização os trabalhadores da Educação, tanto da rede pública, quanto da privada. O calendário para esse grupo começa a valer na próxima segunda-feira (24), e contempla professores de educação básica a ensino superior, além de merendeiras, secretários escolares e inspetores (confira o calendário no fim da matéria). A prefeitura também vacinará pessoas em situação de rua, pessoas privadas da liberdade e funcionários do sistema prisional.

A programação começa com trabalhadores da Educação de 49 anos, na segunda-feira (24). Eles podem receber o imunizante em qualquer posto de vacinação, desde que estejam munidos com algum comprovante de vínculo empregatício - de preferência um contracheque.

O calendário da próxima semana prevê as seguintes idades para profissionais da Educação:

segunda-feira (24): 49 anos ou mais

terça-feira (25): 48 anos ou mais

quarta-feira (26): 47 anos ou mais

quinta-feira (27): 46 anos ou mais

sexta-feira (28): 45 anos ou mais

Pessoas em situação de rua, nas casas de detenção e funcionários do sistema prisional também entram no calendário

A prefeitura anunciou também que a partir de segunda-feira irá iniciar o plano de imunização para pessoas em situação de rua. De acordo com o último Censo da prefeitura, há aproximadamente 7 mil na cidade. A população que já está nos abrigos da prefeitura, e por isso já estão cadastradas, devem ser priorizadas. Depois, a população de rua receberá a vacinada, com equipes de abordagem da prefeitura.

"Vamos utilizar os abrigos da prefeitura e os abrigos privados, dentro do número do nosso censo, que são 7 mil pessoas em princípio. Através disso, a secretaria de Saúde fará a vacinação dessa população. A população idosa abrigada já vacinou", explicou a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro.

Pessoas presas e funcionários do sistema prisional também entram, mas ainda não há detalhes, como se haverá divisão por grupos prioritários.