Partido Liberal do Rio formaliza filiação do senador Romário e do delegado Marcus Vinicius DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 13:54 | Atualizado 21/05/2021 15:30

Rio - O diretório estadual do Partido Liberal no Rio oficializou, nesta sexta-feira (21), a chegada de 'reforços', já de olho no pleito de 2022. O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, o vice-prefeito de Japeri, Carlos Roberto Januário, e o ex-secretário de Polícia Civil, Marcus Vinicius Braga, oficializaram a migração para o partido. O delegado, já considerado pré-candidato, deve ser uma das apostas do PL para uma vaga na Alerj em 2022.

A filiação foi oficializada em cerimônia nesta sexta-feira, com a presença do presidente estadual do PL, o deputado federal Altineu Côrtes (PL/RJ) e do senador Romário (PL/RJ), outro recém filiado. O vice-prefeito do Rio, Nilton Santos, o presidente da Rioluz, Bruno Bonetti, e a deputada federal Soraya Santos (PL/RJ) também estiveram presentes na reunião.