No mês passado, 564 armas foram apreendidas em todo o estado, sendo 24 fuzis Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:16 | Atualizado 21/05/2021 16:18

Rio - Um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que os homicídios dolosos no estado do Rio de Janeiro tiveram redução de 11% no primeiro quadrimestre de 2021 na comparação com o mesmo período de 2020. Este é o menor valor para os meses desde 1991, quando se iniciou a série histórica do ISP, com 1.221 registros feitos. O indicador também teve redução de 4% em abril deste ano, contra abril do ano passado, também sendo o menor valor para o mês desde 1991.



Já o indicador de crimes violentos letais intencionais, que inclui homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, teve queda de 10% nos quatro meses e de 3% em abril deste ano na comparação com 2020. Foram registradas 1.276 vítimas no primeiro quadrimestre de 2021 e 312 em abril. Os dados são os mais baixos para o indicador desde 1999, tanto para o acumulado quanto para abril.



A letalidade violenta, que inclui homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado, contabilizou 1.871 vítimas no primeiro quadrimestre de 2021 e 454 em abril. Este foi o menor valor para o mês e para o período desde 2016. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e de 9% em relação a abril de 2020.



O Rio também registrou 595 mortes por intervenção de agente do Estado no primeiro quadrimestre deste ano, sendo 142 em abril. Na comparação com 2020, o indicador registrou queda de 3% em relação ao acumulado do ano e de 21% em relação a abril de 2020. Os roubos de carga também tiveram queda de 11% em relação ao acumulado do ano e aumento de 18% em relação a abril de 2020. Foram registrados 1.507 casos no primeiro quadrimestre de 2021 e 396 em abril.



Já os roubos de rua, que incluem roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo, tiveram 24.495 casos no primeiro quadrimestre de 2021 e 5.427 em abril. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 17% em relação ao acumulado do ano e aumento de 35% em relação a abril de 2020. O ISP também contabiliza 8.978 casos de roubo de veículo no primeiro quadrimestre deste ano e 2.107 em abril, representando uma queda de 14% em comparação com 2020, mas aumento de 14% em relação abril do ano passado.



No mês passado, 564 armas foram apreendidas em todo o estado, sendo 24 fuzis. Nos quatro primeiros meses do ano, 2.474 armas foram confiscadas, sendo 160 delas, fuzis. Isso significa que, em média, um fuzil foi apreendido por dia em 2021 no estado. De acordo com o Instituto, os dados são referentes aos registros de ocorrência realizados nas Delegacias de Polícia do Rio no mês de abril.