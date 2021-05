Polícia Rodoviária Federal apreende o dobre de armas entre janeiro e abril de 2021 Foto: Reprodução / PRF

Publicado 23/05/2021 19:13

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, entre janeiro a abril de 2021, no Rio, o dobro de armas de fogo do que o mesmo período no ano passado. A análise, que foi divulgada neste domingo, leva em conta todas as rodovias que passam pelo estado.

A PRF também descobriu que apreendeu 261% a mais de munições, além de ter recuperado 66% carros a mais. O número representa quase 150 carros a mais recuperados do que o mesmo período em 2021. Neste período, houve uma redução de 70% nas autuações por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, o número de autuações por falta de uso de capacete reduziu 23%.