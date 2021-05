Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano Reprodução

Publicado 24/05/2021 10:45 | Atualizado 24/05/2021 11:39

Rio - Moradores do Turano, na Zona Norte do Rio, precisaram enfrentar uma manhã de confronto, nesta segunda-feira (24). De acordo com a PM, uma equipe da 1ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local fazia um patrulhamento na comunidade quando, na região conhecida como “Bicão”, criminosos teriam atacado os policiais. Houve troca de tiros.

Ainda segundo a Polícia Militar, o patrulhamento tinha o objetivo de "preservação da ordem pública". Não há informações de feridos até o momento e a situação já foi estabilizada na região.