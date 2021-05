A vítima foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 10:45 | Atualizado 25/05/2021 12:11

Rio - Um montador de móveis, de 55 anos, foi baleado com um tiro no pescoço, na noite desta segunda-feira, na volta do trabalho. O caso ocorreu por volta das 21h30, em um dos acessos à comunidade da Alma, no Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para uma ocorrência de entrada de vitima de tiros no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Aos policiais, a vítima relatou que voltava para casa em um caminhão de mudanças quando passou por uma barricada e ouviu um disparo. Em seguida, ela disse que sentiu uma queimação no pescoço.

O homem informou ainda que foi socorrido por populares e levado para a emergência do Heat. Seu estado de saúde é considerado estável.

Em nota, a PM disse que não havia operação policial na região no momento dos disparos.

A 74ª DP (Alcântara) vai investigar o caso.