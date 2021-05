Pelo menos 591 municípios brasileiros estão preocupados com o risco de não terem o kit intubação Reprodução

Publicado 25/05/2021 14:57 | Atualizado 25/05/2021 17:25

Rio - Quatro medicamentos do 'kit intubação' fornecidos aos hospitais do estado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) estão com seus estoques zerados. Segundo um documento, a lista é composta por sedativos, analgésicos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares. A informação foi antecipada nesta sexta-feira pelo "O Globo".

O kit de intubação é o conjunto de medicamentos utilizado em um paciente que necessita de ventilação mecânica. Nesse procedimento, é o colocado um tubo na traqueia por onde passa o ar enviado pelo ventilador pulmonar. Esses remédios mantêm o paciente sem dor e com a musculatura paralisada durante todo o período de intubação, especialmente na colocação do equipamento.



O documento da SES onde a falta do medicamento no estoque é revelada é datado do dia 21 de maio e trata-se de um de um levantamento. A lista é assinada pela superintendente de assistência farmacêutica e insumos estratégicos, Carolina Lazzarotto Silva.



De acordo com o levantamento, feito mensalmente desde junho do ano passado pela superintendência de medicamentos, a demanda pelos kits de intubação explodiu a partir do mês de abril, período em que o Estado do Rio passou pelo pior momento da terceira onda de covid-19. Entre os medicamentos com maior uso e maior escassez, estão o cisantracúrio e o rocunrônio, que tiveram um uso três vezes maior, quando comparado ao mês de março.