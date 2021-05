Contemplados do grupo celebraram a vacinação Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:17 | Atualizado 25/05/2021 17:21

Rio - O município do Rio começou nesta terça-feira (25) a vacinar contra a covid-19 pessoas em situação de rua. Os primeiros quatro contemplados nesta fase receberam a primeira dose de um dos imunizantes disponíveis contra a doença durante a inauguração da Unidade de Reinserção Social (URS) Haroldo Costa, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. O espaço chegou a ser destinado de forma emergencial para abrigo de idosos durante a pandemia e foi incorporado à rede de assistência social, com até 200 vagas para homens adultos e idosos.



A Unidade vai ter 140 de seus 200 usuários imunizados. A expectativa da prefeitura do Rio é vacinar cerca de 6 mil do total de 7.272 pessoas em situação de rua, de acordo com o censo realizado em 2020. A imunização ocorrerá dentro dos abrigos e também nas ruas, realizada por sete equipes dos Consultórios de Rua da Secretaria de Saúde. Dener Freitas de Meirelles foi um dos imunizados na Unidade nesta terça. Ele é atendido pelo espaço e comentou a emoção em receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.



“Perdi minha mãe e vim parar no abrigo. Mas, eu sou um cidadão brasileiro. Cumpri com as minhas ordens todas, fui militar. Eu sou motorista. Tenho outras profissões, como pedreiro, e estou numa situação delicada da minha vida. Eu estou morando aqui no abrigo. Estou tendo esse prazer de ser vacinado agora. Ser um dos primeiros a ser vacinado. Estou me sentindo muito honrado por isso, apesar do problema que eu estou passando, eu me sinto muito honrado por esse momento histórico da minha vida”, declarou Dener.



Eduardo Rivera, que também é assistido pelo abrigo, foi imunizado no local nesta terça-feira e relatou que espera que, além dele, toda a população possa ser vacinada contra a doença. “Estou prestes a ser vacinado. Para mim foi uma surpresa, por ter 35 anos e ser um dos primeiros nessa faixa etária, sem nenhum tipo de comorbidade, a ser vacinado. A minha expectativa é eu ficar imune e não desenvolver a doença. Que todos possam também tomar a vacina e que isso tudo passe”, disse Eduardo.



“Estou bem alegre, mediante a tomar a primeira dose da vacina e todo esse caos que o próprio ministro da Saúde não estava resolvendo. Me sinto privilegiado por essa oportunidade, espero que todos possam receber esse momento tão sublime, diante de tanta dificuldade com essa pandemia, que as pessoas estão passando”, completou Alex Lopes, que também foi imunizado no espaço.



Na cerimônia, o prefeito voltou a falar sobre vacinar contra o novo coronavírus, pelo menos com a primeira dose, toda a população carioca maior de 18 anos e lamentou as mortes provocadas pelo vírus. “A gente chega em outubro deste ano, com a população toda adulta, acima de 18 anos, já tendo recebido a primeira dose da vacina. Talvez, se ela (vacina) tivesse chegado mais cedo, outras vidas teriam sido salvas”, afirmou Paes.



O espaço foi batizado em homenagem ao ator, produtor e escritor Haroldo Costa, que, aos 91 anos, já tomou as duas doses do imunizante contra a covid-19. "É importante que o exemplo do Haroldo possa ser seguido pela população, porque ainda tem gente que acha que a gente não precisa se vacinar. Precisa se vacinar, é importante se vacinar, a vacina não faz mal, só faz bem", ressaltou o prefeito.



Também na manhã de hoje, Paes e a secretária Laura Carneiro entregaram a Unidade de Reinserção Social (URS) Dina Sfat reformada. O espaço, em Bangu, na Zona Oeste, é usado para acolhimento de até 29 idoso e foi recuperado em parceria com a Fecomércio.