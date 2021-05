Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:39

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz nesta terça-feira (25) que pede informações sobre os envolvidos na morte de Rosane Guimarães, na noite do último domingo (23). A mulher foi alvo de tiros quando estava em uma festa , no bairro Parque Roseiral, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).De acordo com as investigações da especializada, o criminoso, apontado como um homem branco e magro, estava com o rosto coberto com um capuz e após atirar na jovem de 21 anos, que estava no condomínio Jardim Ipê, fugiu na garupa de uma moto. O autor dos disparos ainda não foi identificado pela polícia.Ainda segundo a DHBF, a principal linha de investigação é de crime de feminicídio. A vítima deixa três filhas. O Disque Denúncia recebe informações sobre caso pelo Zap Portal dos Procurados (21 98849-6099), pelos telefones 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do aplicativo Disque Denúncia RJ e pelo Facebook e Twitter. O anonimato é garantido.