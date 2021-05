21ª DP (Bonsucesso) Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 08:09

Rio - A Polícia Civil prendeu um pastor acusado de estupro de vulnerável, nesta quarta-feira, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo equipes da 21ª DP (Bonsucesso), ele foi condenado a uma pena de 12 anos de reclusão no regime inicial fechado pelo crime e estava foragido do Estado de São Paulo.



Contra ele também havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim, em São Paulo.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu em 2013, quando a vítima tinha apenas 4 anos. A mãe da criança explicou que por trabalhar o dia todo, pagava a esposa do acusado, que seria conhecida sua da igreja, para ficar com os seus filhos no período da tarde. Segundo ela, o filho relatou os abusos que havia sofrido.