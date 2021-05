Os policiais militares verificaram o sistema de câmeras do hospital para identificar os responsáveis. Um homem foi preso e um jovem apreendido Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 12:21

Rio - Policiais militares do 7° BPM encontraram, na noite de quarta-feira (26), um revólver escondido dentro de uma lata de lixo no banheiro do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a PM, um homem foi preso e um menor apreendido. Os dois confessaram que utilizaram a pistola para realizar assaltos na região.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após receberem a denúncia de que uma arma teria sido encontrada na lixeira por uma funcionária da unidade. Eles recolheram o revólver e utilizaram o sistema de câmeras do hospital para identificar quem poderia ter deixado a arma, quando foi observado que um jovem tinha entrado no banheiro e estava com comportamento suspeito.

Publicidade

Os policiais realizaram a abordagem e constataram que se tratava de um adolescente. Ele admitiu ter ido ao banheiro para buscar a arma a pedido de outra pessoa, que o aguardava nas imediações do hospital.

A equipe do 7° BPM conseguiu alcançar o suspeito que aguardava pela arma. Os dois foram conduzidos para a 73° DP (Neves), e o revólver calibre 38 com munições foi apreendido.