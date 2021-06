Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:26

Rio - Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental resgataram, neste domingo, 18 pássaros da fauna silvestre brasileira de um cativeiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após uma denúncia encaminhada pela Linha Verde, policiais foram até o local citado para verificar uma suposta guarda e comércio de animais silvestres no bairro Jardim Paraíso.



Os policiais, lotados da UPAm do Parque Estadual da Pedra Branca, realizaram fiscalizações em um imóvel localizado na Rua Sidnei, onde, em contato com o proprietário, ele confirmou possuir animais silvestres sem nenhuma licença específica ou anilhas de identificação.

Com isso, o acusado foi detido pelos policiais, que o encaminharam para à 48ª DP (Seropédica), onde a ocorrência foi registrada. As aves foram levadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde após receberem atendimento serão devolvidas ao seu habitat natural.



O Linha Verde, canal de denúncia de crimes ambientais, pede que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.